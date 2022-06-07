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İstanbul’da merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu : 21 gözaltı kararı

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 8’si yakalandı.

Asayiş 07.06.2022, 09:01 07.06.2022, 09:29
İstanbul’da merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu : 21 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, aralarında aktif yüzbaşı, üsteğmen ve astsubayların da olduğu 21 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyonlarda 8 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

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