İstanbul’da merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu : 21 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, aralarında aktif yüzbaşı, üsteğmen ve astsubayların da olduğu 21 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyonlarda 8 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.