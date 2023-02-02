Son Dakika
İstanbul’da lodos nedeniyle şehir hatları iptal edildi. Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı belirtildi.
Bakan Nebati EYT’nin bütçeye yükünü açıkladı: “EYT’nin bu yıl için bütçeye maliyeti 255 milyar lira”
İstanbul’da lodos nedeniyle şehir hatları iptal edildi. Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı belirtildi.
İstanbul’da lodos nedeniyle şehir hatları iptal edildi. Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı belirtildi.
Asayiş 02.02.2023, 08:10
İstanbul’da lodos nedeniyle şehir hatları iptal edildi. Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı belirtildi.