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İstanbul’da lodos nedeniyle şehir hatları iptal edildi. Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı belirtildi.

İstanbul’da lodos nedeniyle şehir hatları iptal edildi. Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı belirtildi.

Asayiş 02.02.2023, 08:10
İstanbul’da lodos nedeniyle şehir hatları iptal edildi. Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı belirtildi.

İstanbul’da lodos nedeniyle şehir hatları iptal edildi. Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı belirtildi.

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