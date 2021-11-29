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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesine sundu.
İstanbul’da lodos bilançosu: 2 ölü, 9 yaralı
İstanbul’da lodos nedeniyle yaşanan çatı uçmalarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Asayiş 29.11.2021, 15:25
İstanbul’da lodos nedeniyle yaşanan çatı uçmalarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İstanbul’da dün başlayan lodos, bugün şiddetini arttırdı. İstanbul Avrupa yakasında bulunan birçok ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları yaşandı. Çatı uçmaları nedeniyle şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.