İstanbul’da kuryelerin silahlı kavgası kameraya yansıdı: İş yerini basıp kurşun yağdırdı

Şişli’de trafikte kavga eden motosikletli bir kurye, kavga ettiği kuryenin çalıştığı iş yerini basarak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken; saldırgan, Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaşanan saldırı anı ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Şişli Feriköy’de yaşandı. İddiaya göre, iki farklı kuruluş için çalışan kuryeler, seyir halindeyken trafikte tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada kuryeler birbirlerine yumruklarla saldırarak darp etti. Kavganın ardından kuryelerden biri bölgeden ayrılarak çalıştığı iş yerine gelirken, darp edilen diğer kurye ise kavga ettiği şahsın arkasından kalabalık bir grupla iş yerine geldi.

İş yerini basıp kurşun yağdırdı, şans eseri yaralanan olmadı

Darp edilen kurye ve beraberindekiler, kavga edilen kuryenin çalıştığı iş yerini bastı. Sokakta yaşanan tartışmanın ardından şahıslar, iş yerine girdi. Bu sırada darp edilen kurye, yanındaki silahla iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırı sonucunda iş yerinin 5 farklı yerine kurşun isabet ederken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Silah seslerini duyan kalabalık dağılırken, tabanca ile ateş eden kurye de bölgeden uzaklaştı.

Şişli polisi saldırganı yakaladı

İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, iş yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, iş yerine ateş eden şahsın A.A. olduğunu tespit etti. Şişli polisi, yaptığı çalışmalar neticesinde, iş yerine kurşun yağdıran A.A.’yı Kurtuluş Caddesi’nde kullandığı tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınarak “silahlı tehdit”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “mala zarar verme” suçlarından adli işlemleri yapılan saldırgan, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Silahlı saldırı anı kamerada

Şişli’de kavga eden kuryelerden birinin iş yerine kurşun yağdırdığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun gelerek iş yerini bastığı ve sonrasında iş yerinde bulunan şahısların alt kata doğru kaçtığı sırada iş yerine kurşun isabet ettiği anlar yer alıyor.