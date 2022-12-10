İstanbul’da kokain operasyonu kamerada: Yarım milyon liralık ele geçirildi

Sarıyer’de uygulama yapan motorize “yunus” polisi, şüphe üzerinde durdurdukları bir araçtaki şahsın üstünde bir miktar kokain buldu. Şahsın evine baskın düzenleyen polis, yatağın çekmecesinde piyasa değeri yarım milyon lira olan yarım kilogram kokain ve çok miktarda extacy ele geçirdi. Operasyon anı kameralara yansırken, gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekibi, önceki gün saat 20.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde uygulamaya yapmaya başladı. Uygulama esnasında şüphe üzerine bir aracı durduran yunus polisi, içerisindeki F.Y.’nin üst aramasını yaptı. Yapılan kontrollerde şahsın üstünde bir miktar kokain bulundu.

Uygulamada yakalandı, evinden kokain fışkırdı

Bunun üzerine Sarıyer yunus polisi, şahsın adresini tespit ederek evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda yatağın alt çekmecesinde yastığın altına gizlenmiş şeffaf poşetler içerisinde 409 adet satışa hazır yarım kilogram kokain ele geçirildi. Devam eden aramalarda ayrıca 200 adet extacy, cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 300 lira ve 200 avro bulundu.

Kokainlerin piyasa değeri yarım milyon lira

Aramalar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan F.Y.‘nin emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıs, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.