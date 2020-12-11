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İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 72’lere ulaştı
Türkiye’nin 81 ilinde akşam saat 21.00’den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72’lere ulaştı.
Asayiş 11.12.2020, 18:57
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Türkiye’nin 81 ilinde akşam saat 21.00’den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72’lere ulaştı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlamaya saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72’lere ulaştı. E-5 karayolu Edirne istikametinde trafik adeta durma noktasına geldi.Öte yandan E-5 karayolu ve TEM Otoyolu’nda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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