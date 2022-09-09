İstanbul’da ’kayıt dışı ilaç’ operasyonu: Binlerce kutu ilaç ele geçirildi

İstanbul Kağıthane’de ilaç deposuna düzenlenen baskında, başkaları adına reçetelendirilen kayıt dışı olduğu iddia edilen piyasa değeri yaklaşık 15 Milyon TL olan ilaçlarla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kağıthane’de bir ilaç deposunda kayıt dışı ilaç bulundurulduğu ve başka kişiler adına reçetelendirilerek devlete faturalandırıldığı yönünde ihbar yapılan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbarla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Emniyet ekiplerince “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Şekilde İlaç Yapma veya Satma” suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde, söz konusu ilaç deposunda, başkaları adına reçetelendirilerek devlete fatura edilmiş ilaçların, kayıt dışı satışının gerçekleştiği, ruhsatsız alanda tespit edildiği için saklama koşulları belirsiz halk sağlığını tehdit etme riski taşıdığı ve kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçunun işlendiği tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte depoya baskın düzenlendi. Depoda yapılan incelemelerde başka kişiler adına reçetelendirilmiş, piyasa değeri 15 Milyon TL olan 500 bin ml. solüsyon çözelti ve şurup, bin 100 adet flakon, 2 bin gram krem, 50 bin adet film ve tablet ele geçirildi. Baskında, 10 şüpheli gözaltına alınarak ilaçlara el konuldu.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilenirken, konu ile ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.