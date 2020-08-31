İstanbul’da kaybolan Nazar, Kayseri’de aranıyor
5 GÜN ÖNCE İSTANBUL ALİBEYKÖY'DEN AYRILAN VE AİLESİNİN HABER ALAMADIĞI 16 YAŞINDAKİ NAZAR DEFCİ'NİN KAYSERİ'DE OLDUĞU BİLGİSİNİ ALAN AİLESİ, GÖREN VEYA DUYAN VATANDAŞLARDAN MUTLU BİR HABER BEKLİYOR.
5 gün önce İstanbul Alibeyköy’den ayrılan ve ailesinin haber alamadığı 16 yaşındaki Nazar Defci’nin Kayseri’de olduğu bilgisini alan ailesi, gören veya duyan vatandaşlardan mutlu bir haber bekliyor.
Ailesiyle birlikte yaşadığı İstanbul’dan ayrılan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Nazar Defci, Kayseri’de aranıyor. Defci ailesinin yakını olan Kadir Sancur, genç kızdan 5 gündür haber alamadıklarını ifade ederek, "İstanbul’dan ayrılan Nazar’dan haber alamıyoruz. Nazarı bulamayan aile çok perişan. Nazar en son aileye Kayseri’de olduğu yönünde telefon açmış. Daha sonra telefonu kapalı ve kendisinden bir daha haber alamıyoruz. Savcılığa ve polise kayıp başvurusunda bulunduk" dedi.
Sancur, Nazar’ı gören veya yerini bilenlerin polis ve jandarmaya haber vermelerini istedi.
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