İstanbul’da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında “Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak” iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Ek

İstanbul’da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında “Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak” iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı.