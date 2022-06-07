İstanbul’da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayete adı karışan tetikçinin de aralarında olduğu 10 şüpheli yakalandı. Cinayetin azmettiricisinin yurtdışında bulunan ve hakkında kırm

İstanbul’da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayete adı karışan tetikçinin de aralarında olduğu 10 şüpheli yakalandı. Cinayetin azmettiricisinin yurtdışında bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı olan Barış B. olduğu, tetikçinin ise M.B. adlı kişi olduğu iddia edildi.