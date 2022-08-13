İstanbul’da “Kara Murat” lakaplı torbacıya operasyon: Telefon kutusundan uyuşturucu çıktı

Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bir süredir takip ettikleri “Kara Murat” lakaplı torbacının evine baskın düzenledi. Baskın anları kameralara yansırken, evde yapılan aramalarda cep telefonu kutusunun içerisine gizlenmiş yarım kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan torbacı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, “Kara Murat” lakaplı bir torbacının uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın Gültepe Mahallesi’ndeki bir binada yaşadığını tespit etti. Şahsı bir süre takip eden polis ekipleri ardından eve baskın düzenledi. Şahsı etkisiz hale getiren ekipler daha sonra içeride yaptığı aramalarda cep telefonu kutusunun içerisinden yaklaşık yarım kilogram eroin, bir miktar metamfetamin, Afyon sakızı, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 690 lira ve 502 dolar ele geçirildi.

Torbacı “Kara Murat” tutuklandı

Aramaların ardından etkisiz hale getirilen Türkmenistan uyruklu İsahan A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan torbacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.