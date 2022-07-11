İstanbul’da kapkaççıyı, polis scooterle sokak sokak gezip yakaladı

Şişli’de sokakta yürüyen Moğolistanlı kadının elindeki telefonu çalan kapkaççı, scooter ile sokak sokak gezen Harbiye Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan bir komiser tarafından kıskıvrak yakalandı. Kapkaç anı ve polisin şahsı scooterle takip ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Şişli Meşrutiyet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yaşanan olayda, bir kapkaççı sokak içerisinde yalnız yürüyen Moğolistanlı B.B. isimli kadını takip etmeye başladı. Telefona bakarak yürüdüğü sırada arkasından yanaşan kapkaççı, kadının elindeki telefonu bir anda çalarak hızla kaçtı. Kapkaçın şokunu atlatamayan kadın, bir süre sonra sokak içerisinde kapkaççının arkasından koşsa da, şüpheli şahıs kaçarak kayıplara karıştı.

Şişli polisi scooter ile takip edip şüpheliyi yakaladı

Moğolistanlı kadın en yakın polis merkezine giderek yaşadığı olayı anlatarak polisten destek istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Harbiye Polis Merkezi Amirliğine bağlı Görüntü İzleme ve İnceleme timi, çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şahsın emniyette kaydı bulunan Y.N. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şahsın kaçış güzergahına kadar görüntüleri takip eden polis ekipleri, Y.N.’nin bindiği ticari taksiden Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde indiğini belirledi.

Polisin scooterle kovalayıp yakaladığı kapkaççı tutuklandı

Araştırmalarını o yönde yoğunlaştıran ekipleri karşısında gören Y.N., bir anda kaçmaya başladı. Bu sırada bir komiser, sokakta bulunan elektrikli scootere binerek sokak sokak gezip şahsı aradı. Şahsı görünce harekete geçerek scooterle kovalayan polis memuru, Y.N. isimli kapkaççıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan kapkaççı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan kapkaç anı ve scooterle kovalandığı anlar kameraya yansıdı

Şişli’de yaşanan kapkaç anı ve polisin scooterle kovaladığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, kapkaççının Moğolistanlı kadına arkadan yanaşarak telefonu çalıp kaçtığı ve sonraki günde polisin scooterle takip ederek yakaladığı görülüyor.