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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Konya Şehir Hastanesi’nde doktor Ekrem Karakaya’nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz"
Bakan Koca: "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmaların
İstanbul’da kanlı baskın: Avukatı ve davacı kadını öldürdü
Bakırköy’de, tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu dehşet saçtı. Abdullah Türkoğlu, önce davanın avukatı Servet Bakırtaş’ı bürosunda öldürdü. Saldırgan daha sonra Büyükçekmece’deki iş yerinde kendisine dava açan Öznur Tufan’ı silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, Öznur Tufan’ı öldürdüğü Büyükçekmece’de yakalandı.
Asayiş 06.07.2022, 16:59
Bakırköy’de, tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu dehşet saçtı. Abdullah Türkoğlu, önce davanın avukatı Servet Bakırtaş’ı bürosunda öldürdü. Saldırgan daha sonra Büyükçekmece’deki iş yerinde kendisine dava açan Öznur Tufan’ı silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, Öznur Tufan’ı öldürdüğü Büyükçekmece’de yakalandı.