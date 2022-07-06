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İstanbul’da kanlı baskın: Avukatı ve davacı kadını öldürdü

Bakırköy’de, tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu dehşet saçtı. Abdullah Türkoğlu, önce davanın avukatı Servet Bakırtaş’ı bürosunda öldürdü. Saldırgan daha sonra Büyükçekmece’deki iş yerinde kendisine dava açan Öznur Tufan’ı silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, Öznur Tufan’ı öldürdüğü Büyükçekmece’de yakalandı.

Asayiş 06.07.2022, 16:59
İstanbul’da kanlı baskın: Avukatı ve davacı kadını öldürdü

Bakırköy’de, tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu dehşet saçtı. Abdullah Türkoğlu, önce davanın avukatı Servet Bakırtaş’ı bürosunda öldürdü. Saldırgan daha sonra Büyükçekmece’deki iş yerinde kendisine dava açan Öznur Tufan’ı silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, Öznur Tufan’ı öldürdüğü Büyükçekmece’de yakalandı.

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