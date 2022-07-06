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İstanbul’da kanlı baskın: Avukat ve davacıyı öldürdü
Bakırköy’de, tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine A.T. dehşet saçtı.
Asayiş 06.07.2022, 16:21
Bakırköy’de, tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine A.T. dehşet saçtı.
A.T., önce davanın avukatı Servet Bakırtaş’ı bürosunda öldürdü. Saldırgan daha sonra Büyükçekmece’deki iş yerinde kendisine dava açan Öznur Tufan’ı silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, Öznur Tufan’ı öldürdüğü Büyükçekmece’de yakalandı.