İstanbul’da kadın kasiyere kadından tokatlı saldırı kamerada
Şişli’de bir markette alışveriş yapan üç kadın, tartıştıkları kadın kasiyere saldırdı. Genç kadına tokat atan kadınlar, vatandaşların araya girmesiyle kaçtı. Saldırı anı kameralara yansırken, iki kadın olaydan sonra polis tarafından yakalandı.
Şişli’de bir markette alışveriş yapan üç kadın, tartıştıkları kadın kasiyere saldırdı. Genç kadına tokat atan kadınlar, vatandaşların araya girmesiyle kaçtı. Saldırı anı kameralara yansırken, iki kadın olaydan sonra polis tarafından yakalandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde saat 20.25 sıralarında Şişli Kuştepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir markette alışveriş yapan üç kadın ardından kasa sırasına girdi. Burada kasiyer ile kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlardan biri genç kasiyere saldırarak tokat attı. Diğer kadınların da tehdit etmeyi sürdürmesi üzerine araya vatandaşlar girdi. Saldırgan kadınlar ardından marketten ayrılırken, genç kasiyer ise polise ihbarda bulundu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis kadına saldırgan kadınları yakaladı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıya uğrayan kadının ifadesini aldıktan sonra marketin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan kadınların D.G. ve L.Ç. oldukları tespit edildi. Devam eden çalışmalarda iki kadın yakalanarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından adli işlemleri yapılan iki kadın, savcılık talimatıyla emniyetten serbest kaldı.
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