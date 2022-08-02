İstanbul’da kadın hırsızlar kamerada: Okula başlayacak çocuğun kumbarasını çaldılar

Zeytinburnu’nda maskeli iki kadın hırsız güpegündüz girdikleri bir evde, 6 senedir okula başlayacağı gün için para biriktiren çocuğun kumbarasını çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, yaklaşık 25 bin lirası çalınan çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis, hırsızların yakalanmasını için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde sokakta bulunan bir binaya giren cerrahi maskeli iki kadın, katları tek tek gezerek zillere basıp dairelerde birilerinin olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Bir süre sonra kadınlardan biri binada gözcülük yaparken diğer kadın ise boş olan daireye girdi. Binaya birilerinin girmesiyle iki kez evden çıkan hırsız kadın, kimsenin olmaması üzerine çıktığı daireye son kez girdi. Çocukların odasına giren kadın hırsız, ardından içerisinde yaklaşık 25 bin lira olan kumbarayı çaldıktan sonra hızla binadan ayrıldı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Okula başlayacağı gün için para biriktirmiş

Olayın ardından eve gelen çocukların ailesi kumbaranın olmadığını görünce güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Aile evlerine hırsız girdiğini görünce görüntülerle birlikte emniyete giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Kumbarası çalınan çocuğun yaklaşık 6 yıldır okula başlayacağı gün için para biriktirdiği ortaya öğrenildi.

“Çocukların 6 yıldır kumbarasında biriktirdiği 25 bin lirasını çalıyorlar”

Olayla ilgili konuşan Nurullah Acar, “Bugün bizim binaya iki kadın girdi. Kamerada olduğu gibi yüzleri maskeliydi. Benim kardeşimin dairesine 5 dakika aralıklarla 3 kez girdiler. Biri içerideyken diğeri de etrafı kontrol ediyor. Biri geldiğinde evden çıkıyorlar, kapıyı kapatıp ve sonra gelip tekrar içeriye giriyorlar. Üçüncü girişlerinde ise evin içerisinde çocukların 6 yıldır kumbarasında biriktirdiği 25 bin lirasını çalıyorlar. Yeğenim yani kardeşimin çocuğu için önümüzdeki sene okula başlayacak diye o paraları toplamıştı. Maalesef bu kadınlar mı diyeyim hırsızlar mı diyeyim bizde ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Alıp götürüyorlar ve halen yoklar. Umarım yakalanıp adalete teslim edilirler” dedi.