İstanbul’da kadın cinayeti: Eşini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen koca gözaltına alındı

Bağcılar’da bir kadın, kocası tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca gözaltına alındı.

Olay Bağcılar Göztepe Mahallesi 2284. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Faruk K. (38), bilinmeyen bir nedenle eşi Kudret K.’yi (33) silahla başından vurdu. Sesleri duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler Faruk K.’yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kudret K. otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.