banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı

İstanbul’da kadim medeniyetlere ait antika eserleri satan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul’da kültür eserleri kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, mızrak ucu, haç ve sikkelerin de aralarında olduğu çok sayıda tarihi eserin ele geçirildiği belirtildi. Antika eserlerin ticaretini yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Asayiş 24.10.2021, 09:08
İstanbul’da kadim medeniyetlere ait antika eserleri satan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul’da kültür eserleri kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, mızrak ucu, haç ve sikkelerin de aralarında olduğu çok sayıda tarihi eserin ele geçirildiği belirtildi. Antika eserlerin ticaretini yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Açılan soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadim medeniyetlere ait antika eserlerin illegal ticaretini yaptıklarından şüphelenilen 2 kişiyi takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün Kağıthane ve Eyüpsultan’da tarihi eserlerin saklandığı 3 ayrı adrese peş peşe operasyon düzenlendi. Arkeoloji uzmanı polislerin de katıldığı operasyonda M.Ş. ve E.D. adlı iki kaçakçı yakalandı. Baskın gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramalarda çeşitli form ve ebatlarda 195 sikke, 4 haç, 13 yüzük, 2 bronz obje, 9 cam gözyaşı şişesi, 1 mızrak ucu, 1 kama, 1 gümüş yılan başlı obje ve 1 gümüş kartal başlı obje olmak üzere toplam 227 parça tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ile birlikte 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 16 fişek ele geçirildi.

Yakalanan M.Ş. ve E.D. adlı tarihi eser simsarı 2 kişi, “şüpheli” sıfatıyla polis ekiplerince sorguya çekilirken, çeşitli dönemlere ait 227 parça eserin, titiz bir çalışma sonucu izi sürülerek ele geçirildiği öğrenildi. Haklarında “2863 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan şüphelilerin, kaynağını gizledikleri eserleri kime satacakları ise henüz açığa çıkarılamadı. Ele geçirilen eserlerin bir bölümünün arkeoloji dünyasında büyük kültürel öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Giresunspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Gençlerbirliği 8 11
11. Menemenspor 10 11
12. İstanbulspor 9 10
13. Denizlispor 9 10
14. Altınordu 9 10
15. Adanaspor 10 9
16. Manisa FK 10 9
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. Brighton 9 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 9 14
9. Arsenal 9 14
10. Wolverhampton 9 13
11. Brentford 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 9 5
20. Getafe 9 2