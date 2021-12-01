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İstanbul’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 tonun üzerinde kaçak tütün ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 tonun üzerinde kaçak tütün ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 01.12.2021, 10:19
İstanbul’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 tonun üzerinde kaçak tütün ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.