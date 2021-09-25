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İstanbul’da kaçakçılık operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Büyükçekmece’de bir tır garajında 2 milyon 500 bin TL değerinde cinsel gücü artırıcı macun ele geçirdi. 1 şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 25.09.2021, 11:39
İstanbul’da kaçakçılık operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Büyükçekmece’de bir tır garajında 2 milyon 500 bin TL değerinde cinsel gücü artırıcı macun ele geçirdi. 1 şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Büyükçekmece’de bulunan bir tır garajında yapılan aramalarda 3 palet içerisinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan, 60 bin 912 adet cinsel performans artırıcı macun ele geçirildi. 1 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

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