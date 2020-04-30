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İstanbul’da kaçak üretilen maske üreticilerine baskın

Bağcılar ilçesinde izinsiz üretilen 20 bin tıbbi maske el geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da kaçak üretilen maske üreticilerine baskın

Bağcılar ilçesinde izinsiz üretilen 20 bin tıbbi maske el geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

30 Nisan 2020 Perşembe 11:49
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İstanbul’da kaçak üretilen maske üreticilerine baskın

İstanbul’da düzenlenen bir operasyonda, izinsiz üretilen 20 bin tıbbi maske ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrası tıbbi tulum, eldiven ve maskelerin hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında kaçak olarak üretilmesini engellemek için çalışma başlattı. Ekipler, izinsiz üretim yaptığını tespit ettiği İnönü Mahallesinde bulunan bir tekstil atölyesinde izinsiz ve belgesiz tıbbi maske üretildiğini belirledi. Yürütülen soruşturma kapsamında dün söz konusu tekstil atölyesine operasyon düzenlendi.


Adreste yapılan aramalarda satışa hazır koliler halinde 20 bin tıbbi maske ele geçirildi. İş yerlerindeki dikiş makinelerine el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, her birine ilgili kanun uyarınca 3 bin 180 lira tutarında idari para cezası uygulandı. İzinsiz üretim yapılan atölye, Bağcılar İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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