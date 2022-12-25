İstanbul’da kaçak sigara ve tütün operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’un Esenler, Şişli, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde kaçak sigara ve tütün operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Türkiye’ye kaçak yollardan sokulan gümrük kaçağı çeşitli tütün mamullerinin depolandığı ve piyasaya dağıtımının yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, İstanbul’un 4 farklı ilçesinde; Esenler, Şişli, Beşiktaş ve Fatih’te kaçak sigara ve tütün operasyonu düzenledi. Tespiti yapılan 4 adres ve 3 araca yönelik 21 Aralık Çarşamba tarihinde operasyon gerçekleştiren ekipler, 8 şüpheli şahsı yakaladı.

Öte yandan, adreslerde kumaş toplarının arasına gizlenmiş 3 bin 924 paket kaçak sigara, 9 bin 880 kaçak puro, 342 elektronik sigara, 70 elektronik sigara likidi, 2 bin gram nargile tütünü ve 2 bin gram tütün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldığı bildirildi.