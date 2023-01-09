İstanbul’da kaçak sigara ve tütün operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

İstanbul’un 5 ayrı ilçesinde düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda piyasa değeri 12 milyon lirayı bulan tonlarca sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürmek isteyen ve bu yolla haksız kazanç sağlayan şüpheliler ile sağlıksız koşullarda sahte nargile tütünü imal eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 1, 5 ve 7 Ocak’ta Başakşehir, Beyoğlu, Beşiktaş, Bağcılar ve Zeytinburnu ilçelerinde bazı evlere ve kiralık depolara operasyon düzenlendi.

Operasyonun Başakşehir ayağında, bir iş merkezi içerisinde camları gazete kağıtlarıyla kapatılmış depo olarak kullanılan işyerlerinde, sağlıksız koşullarda nargile tütünü imali için kullandıkları kıyılmış tütünleri, nargile tütünü aromalarıyla hamur yoğurma makinelerinde karıştırarak sahte nargile tütünü poşetlerine doldurup orijinal olduğunu beyan ederek piyasaya süren 4 şüpheli yakalandı.

Ayrıca doğu ve güneydoğu illerinden hareket eden kargo kamyonlarındaki eşyaların arasına gizli tertibat ile saklanarak İstanbul’a getirilen yüklü miktarda kaçak sigaranın Beyoğlu, Beşiktaş, Bağcılar ve Zeytinburnu ilçelerindeki depolarda saklandığı ve piyasaya sürüldüğü belirlendi. Kaçakçıların, bu sigaraları yakalanmamak için ikametlerine ve kiralamış oldukları depo görünümlü yerlerde sakladıkları ve bu ürünleri piyasaya dağıtımını yaptıklarını anlaşıldı.

Söz konusu şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 16 kaçakçı yakalandı. Toplamda 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, piyasa değeri 12 milyon lirayı bulan 56 bin 569 paket gümrük kaçağı sigara, bin 607 tane gümrük kaçağı puro, 737 elektronik sigara, 102 elektronik sigara likidi, 60 paket halinde gümrük kaçağı sigara tütünü, 26 bin 836 yaprak kaçak sigara kâğıdı, 187 bin 500 dolu makaron, 250 bin boş makaron, 6 ton 961 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 ton 70 kilogram ham tütün, 445 bin gram aroma maddesi, bin 870 litre nargile imalatında kullanılan gliserin ile 3 paketleme makinası, çok sayıda hamur yoğurma makinesi ve poşet vakumlama makinesi ele geçirildi. Yakalanan kaçakçılar hakkında, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı.