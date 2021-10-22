İstanbul’da kaçak sigara ve puro operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda 63 bin 200 tane kaçak puro ve 5 bin 470 paket sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, kaçak yollarla yurda sokulan yüklü miktarda sigara ve puroyu piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında dün Bayrampaşa’da faaliyet gösteren 2 ayrı depoya ve kaçak ürünlerin piyasaya servis edilmek üzere yüklenen araca düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lirayı bulan 63. bin 200 adet gümrük kaçağı puro, 5. bin 470 paket gümrük kaçağı sigara, 19 bin 874 paket sigara sarma kâğıdı, 2 bin 905 paket, 77 bin 500 gram tütün, 8 bin 400 dal doldurulmuş makaron ile kaçak eşya naklinde kullanılan bir araç ele geçirildi.

Kaçakçıların “karınca” yöntemi deşifre oldu

Öte yandan kaçakçıların “Karınca Usulü” diye tabir edilen bir yöntem ile yurt dışından gelen otobüsleri kullanarak kaçak tütün mamullerini ülkeye soktukları tespit edildi. Gümrük kaçağı sigara, puro ve diğer tütün mamullerini, kiraladıkları depo görünümlü yerlerde stoklayarak yakalanmamak adına belirli aralıklarla piyasaya sürdükleri ortaya çıktı. Bu yöntemlerle milyonlarca lira vergi vurgunu yapan kaçakçılar, son işlerinde yakayı ele verdi.

Diğer taraftan baskında yakalanan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.