İstanbul’da kaçak sigara operasyonu

İstanbul’da sigara kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken, kilolarca kaçak tütün ve malzeme ele geçirildi. Yakalanan 23 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünce eş zamanlı olarak kaçak sigara operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 5 milyon 852 bin 200 boş makaron, 68 bin 400 doldurulmuş makaron, 1 milyon 575 bin sigara kağıdı ile 523 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 23 kişi de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.