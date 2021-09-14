banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!

İstanbul’da kaçak puro ve sigara operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul’un Fatih ilçesinde sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira civarında olan bin 760 paket kaçak sigara, 3 bin 690 adet kaçak puro, 25 kilogram kaçak tütün, 145 kilogram nargile tütünü, kaçakçılık sırasında nakliyatta kullanılan bir araç ele geçirildi.

Asayiş 14.09.2021, 09:37
İstanbul’da kaçak puro ve sigara operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul’un Fatih ilçesinde sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira civarında olan bin 760 paket kaçak sigara, 3 bin 690 adet kaçak puro, 25 kilogram kaçak tütün, 145 kilogram nargile tütünü, kaçakçılık sırasında nakliyatta kullanılan bir araç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, kaçak yollarla yurda sokulan yüklü miktarda puro ve tütünü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında hassas burunlu dedektör köpekle birlikte dün Fatih’te bir depoya ve araca düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Depoda ve otomobilde yapılan aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira civarında olduğu ifade edilen bin 760 paket kaçak sigara, 3 bin 690 adet kaçak puro, 25 kilogram kaçak tütün, 145 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 dal boş makaron, 2 bin 500 dal dolu makaron ve binlerce sigara filtresi ile kaçakçılık sırasında nakliyatta kullanılan bir araç ele geçirildi. Tütün mamülleri kaçakçılığından dolayı yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0