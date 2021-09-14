İstanbul’da kaçak puro ve sigara operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul’un Fatih ilçesinde sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira civarında olan bin 760 paket kaçak sigara, 3 bin 690 adet kaçak puro, 25 kilogram kaçak tütün, 145 kilogram nargile tütünü, kaçakçılık sırasında nakliyatta kullanılan bir araç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, kaçak yollarla yurda sokulan yüklü miktarda puro ve tütünü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında hassas burunlu dedektör köpekle birlikte dün Fatih’te bir depoya ve araca düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Depoda ve otomobilde yapılan aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira civarında olduğu ifade edilen bin 760 paket kaçak sigara, 3 bin 690 adet kaçak puro, 25 kilogram kaçak tütün, 145 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 dal boş makaron, 2 bin 500 dal dolu makaron ve binlerce sigara filtresi ile kaçakçılık sırasında nakliyatta kullanılan bir araç ele geçirildi. Tütün mamülleri kaçakçılığından dolayı yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.