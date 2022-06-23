İstanbul’da jandarmadan sahte para operasyonu kamerada: Sahte 3 milyon dolar ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenyurt’ta lüks bir rezidansa düzenlenen operasyonda, sahte doları imal ederek yurtdışına gönderme hazırlığında bulunan 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda sahte 3 milyon dolar ele geçirilirken, yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri S.K. isimli bir şahsın, yurtiçinde ve yurtdışında piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte dolar imal ettiği bilgisini aldı. Yapılan takip neticesinde, şüphelinin “Sahte Amerikan Dolar”larını Esenyurt’ta bulunan bir rezidansta imal ettiği belirlendi.

Rezidans değil adeta küçük matbaa

Söz konusu rezidansa operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli S.K.’yi suçüstü yakaladı. Adeta küçük bir matbaaya dönüştürülen rezidansta yapılan aramalarda; sahte 3 milyon dolar, 1 adet bilgisayar ve yazıcı düzeneği, 1 adet para sayma makinesi, 1 adet serigrafi tezgahı, 1 adet kızılötesi para kontrol cihazı, 3 adet sahte para tespit cihazı ile birlikte çok sayıda para basımında kullanılan materyal ele geçirildi.

Gerçeğinden zor ayırt ediliyor

Operasyon sonrası yapılan teknik incelemelerde ele geçirilen sahte dolarların basımında gerçeği ile ayırt edilmesinin önüne geçmek amacıyla kızılötesi ışığa duyarlı özel boya kullanıldığı, dolar üzerinde bulunan şekillerin gözle yapılan kontrolde beliren renk değişimlerinin serigrafi tezgahında işlenerek sağlanılmaya çalışıldığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıs S.K.’nın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.