İstanbul’da jandarmadan sahte içki operasyonu

İstanbul’da jandarma ekiplerince Kuzey Marmara Otoyolu’nda düzenlenen operasyonda bir kamyonette yapılan aramalarda 100 cl’lik şişeler içerisinde toplam 4 bin litre etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent dışında üretilen etil alkollerin İstanbul’a getirileceği ve sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi alındı. Konuyu mercek altına alan jandarma ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde etil alkollerin sahte fatura ve irsaliye ile yüklenerek İstanbul’a sevk edildiği kamyoneti belirledi, adım adım takibe aldı.

Operasyon Kuzey Marmara Otoyolu’nda

Jandarma ekiplerince takip altına alınan şüpheliye ait kamyonete Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu’nda operasyon düzenlendi. Kamyonette yapılan aramalarda 100 cl’lik şişeler içerisinde toplam 4 bin litre etil alkol ele geçirilirken, F.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen etil alkolün sahte içki yapımında kullanılması durumunda, çeşitli türlerde 8 ton sahte içkinin elde edilebileceği tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.K.’nın sorgusunun sürdüğü, elde edilecek bilgiler ışığında operasyonların genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi. Öte yandan operasyon anı kameraya saniye saniye yansıdı.