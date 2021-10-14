İstanbul’da işyerine kurşun yağdıran 30 suç kayıtlı saldırgan serbest

Çağlayan’da aracını trafik ortasında bırakıp güpegündüz bir işyerine tabancayla kurşun yağdıran ve 30 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan saldırgan, polis tarafından yakalandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şahsın alkollü olduğu için çorbacıdan çıkartıldığı bu sebeple sinirlenip ateş açtığı söylediği öğrenildi.

Kağıthane Çağlayan’da önceki hafta Cuma günü saat 08.00 sıralarında yaşanan olayda, insan ve araç yoğunluğunun yaşandığı caddede aracını durduran şahıs, bir anda aşağıya inip kimseye aldırış etmeden güpegündüz iş yerine kurşun yağdırmıştı. Yaşanan dehşet anları sonrasında şahıs hiçbir şey olmamış gibi aracına geri binip olay yerinden kaçmıştı. Dehşet anları ise kameralara yansımıştı.

Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelmeye almıştı. Görüntüler üzerinden çalışma yapan ekipler şahsın emniyette çeşitli suçlardan 30 adet kaydı olan “Japon” lakaplı Hakan T. olduğunu belirlemişti.

30 adet suç kaydı ortaya çıktı

Hakan T. isimli şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan T. ifadesinde ise alkollü bir şekilde çorbacıya gittiğini ancak işyeri sahibi tarafından alkollü olduğu için dışarıya çıkartıldığını ve bu sebeple sinirlenip ateş açtığını söylediği öğrenildi. Şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.