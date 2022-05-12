İstanbul’da insanlık örneği kamerada: Kağıthane polisi 10 bin doları sahibine teslim etti

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankadaki işlerini halletmek için caddeye gelen Mustafa Güloğlu (54), aracını park ettikten sonra aşağıya indi. O esnada Güloğlu, pantolonunun arka cebinde taşıdığı deste halindeki 10 bin dolarını yere düşürdü. Parasını düşürdüğünü fark etmeyen Güloğlu, ardından bankaya doğru yürümeye başladı. Yaklaşık 2 dakika boyunca yol üzerinde kalan deste deste dolarları, peynirci dükkanında alışveriş yaptığı marketten çıkan Recep Furkan Leventoğlu fark etti. Leventoğlu sokak üzerinde bir süre bekledikten sonra yerden aldığı dolarları Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği’ne ulaştırdı. Polis ekiplerinin kontrolü sonrasında kontrolü sonrasında deste içerisinde 100’lük banknotlar halinde 10 bin Amerikan Doları olduğu ortaya çıktı.

Kağıthane polisi görüntüleri inceleyerek dolarının sahibini buldu

Bunun üzerine Kağıthane polisi, Recep Furkan Leventoğlu’ndan parayı bulduğu noktayı öğrenmesi sonrasında olay yerine giderek güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aracın plakasından dolarların sahibi Mustafa Güloğlu’na ulaşıldı. Ardından polis ekipleri, paraların teslim için kendisini polis merkezine davet etti. Paraları teslim eden Recep Furkan Leventoğlu da emniyette polis ekipleriyle birlikte Güloğlu’nun gelmesini bekledi. Adamın gelmesinin ardından deste halindeki 10 bin dolar, Mustafa Güloğlu’na teslim edildi.

"Polis ekipleri bana ulaştı, parayı bulan helal süt emmiş bir insanmış”

Emniyetin önünden açıklamalarda bulunan Mustafa Güloğlu, Recep Furkan Leventoğlu’na ve Türk polisine teşekkür ederek, "Ülkemizde, helal süt emmiş insanların olduğunu görmekten gurur duyuyoruz. Ticaretle uğraştığım için zaman zaman yüklü miktarda paralar taşıyabiliyorum. Bankaya gittiğimde, bir miktar paranın eksik olduğunu fark ettim. İstanbul gibi yerde, bu paranın asla geri döneceğini tahmin etmiyordum. Allah razı olsun, polis ekipleri bana ulaştı. Geldim, parayı bulan arkadaş ile tanıştım, çok mutlu oldum" dedi.