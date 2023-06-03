İstanbul’da ilginç trafik kavgası kamerada: Silecekle sürücüye saldırdı

Eyüpsultan’da iki sürücü yol verme yüzünden sokak ortasında birbirine girdi. Sürücülerden biri eline aldığı silecekle diğerine saldırınca ortalık karıştı. Beşiktaş’ta ise minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü yine yol verme nedeniyle cadde ortasında kavgaya tutuştu. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde Eyüpsultan Göktürk’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek yön olan sokak üzerinde seyreden kapalı kasa minibüsün sürücüsü, mal indirmek için durdu. O esnada arkasından gelen otomobil sürücüsü, devam etmesi için kornaya bastı. Minibüs sürücüsü kornaya tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı.

Silecekle sürücüye saldırdı

Minibüsten sürücüyle birlikte iki kişi daha inince, otomobil sürücüsü eline silecek alarak üstlerine yürüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silecekli sürücü diğerine saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgayı vatandaşlar araya girerek güçlükle ayrıldı. Yaşananlar kameralara yansırken, ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

Minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü birbirine girdi

Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde ise minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yine yol verme nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine şahıslar birbirine girerken, taraflar vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.