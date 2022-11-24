İstanbul’da ilginç kedi kurtarma operasyonu kamerada: Çekiciyle taksiyi kaldırıp kediyi kurtardılar

Şişli’de bir taksici, aracın motoruna giren kediyi kurtarmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Cadde üzerine çekici çağıran taksici aracını havaya kaldırıp kediyi kurtarmaya çalıştı. İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Şişli Rumeli Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 34 TBU 93 plakalı taksisiyle seyir halinde olan sürücü, motordan kedi sesi geldiğini fark etti. Hemen taksiyi yolda durduran taksici araçtan inerek kediyi kurtarmaya çalıştı.

Taksici çekiciyle hava kaldırdı

Kedinin yer değiştirmesi üzerini taksicinin aklını aracı havaya kaldırmak geldi. Olay yerine çağırılan çekiciyle taksinin havaya kaldırılması üzerine vatandaşlar motora giren kediyi kurtarmaya çalıştı. Yaşanan o ilginç anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Öte yandan kedinin yapılan hummalı bir çalışması sonucu kurtarıldığı öğrenildi.