İstanbul’da iki uyuşturucu çetesi arasında çıkan çatışmayla ilgili 6 şüpheli yakalandı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde iki uyuşturucu çetesi arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Uzun namlulu silahın da kullanıldığı saldırı güvenlik kamera görüntülerine yansırken, olayla bağlantılı 6 şüpheli yakalandı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, silahlı çatışma bir uyuşturucu çetesinin rakip çetenin bölgesini işgal etmesiyle başladı. 3 Temmuz gecesi saat 01.30 sıralarındaki silahlı eylem önce Yavuz Selim Mahallesi’nde başladı. Saldırganlar, aralarında uyuşturucu ticaretine dayalı husumet bulunan kişilere Yavuz Selim Mahallesi’nde rast gele ateş açıp kaçtı. Ardından diğer grup aynı ilçeye bağlı İnönü Mahallesine motosikletle gelerek hasım oldukları kişilere yönelik kıraathane önünde yaylım ateşi açtı. Üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletli grup, husumetli oldukları kişilere AK-47 tipi Kalaşnikof tüfekle ateş açıp kaçarken, olayda E.I. adlı bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye sevk edilirken, uyuşturucu çeteleri arasındaki sokak çatışmasına yönelik çalışma başlatan polis, yapılan incelemede olayın aralarında husumet bulunan iki grup arasında gerçekleştiğini tespit etti.

Olayların yaşandığı her iki olay yerinde yapılan incelemede toplam 15 adet Kalaşnikof mermi kovanı, 13 adet kovan, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin tespiti ve suç unsuru silahları ele geçirmeye yönelik çalışmalarını gündüz de sürdüren polis, uzun namlulu silahı İnönü Mahallesi’nde bulunan atıl bir alanda ele geçirdi. Parmak izi ve balistik inceleme sonunda olay ile ilgili suça karıştıkları belirlenen taraflardan E.Ç., B.Ç., M.Y.,O.K., B.B ve uzun namlulu silahı kullanan A.C.U. adlı 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan araştırmalarda, silahlı kavganın tarafları arasında uyuşturucu rantından dolayı geçmişten gelen bir husumet bulunduğu ve olayın bu nedenle meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.Ç., M.Y. ve B.B. isimli kişilere adli kontrol hükümleri uygulandı. E.Ç., O.K. ve A.C.U. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan uzun namlulu silahın da kullanıldığı saldırı güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Elde edilen görüntülerde, taraflardan motosikletli grup Kalaşnikof tüfek ile kahvehane önünde bekleyen hasımlarına rastgele ateş açıyor. Ardından diğer çetenin üyelerinin silahla karşılık verdiği görülüyor.