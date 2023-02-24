İstanbul’da iki suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı

İstanbul’da, birbirlerine yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen iki hasım suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ’silah kaçakçılığı’, ’yağma’ ve ’nitelikli dolandırıcılık’ suçlarını işleyen ve birbirlerine yönelik karşılıklı silahlı saldırı hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen 2 çeteyi takibe aldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde teknik ve fiziki takibin devamında Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinde birbirlerine yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen 30 kişinin yakalanması için 8 Şubat’ta operasyon düzenlendi. Bir çok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldıkları yerlerde gerçekleştirilen aramalarda ise 1 AK-47 tipi uzun namlulu silah, 1 uzi diye tabir edilen silah, çeşitli marka ve çapta 15 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 776,75 gram uyuşturucu madde, 2 balistik yelek, 2 hücum yemeği, farklı çaptı 266 mermi, 28 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 22 bin lira para ele geçirildi. Yakalandıktan sonra emniyete götürülen çete üyeleri, 11 Şubat’ta adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2‘si serbest bırakılırken, 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geri kalan 14 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.