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İstanbul’da İETT otobüsünün motoru yandı

Arnavutköy’de seyir halindeyken motor kısmından dumanların yükseldiği İETT otobüsü vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale etmesinin ardından söndürüldü. Otobüsten yükselen dumanlar ve yolda kalan vatandaşlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Asayiş 02.08.2022, 09:53
İstanbul’da İETT otobüsünün motoru yandı

Arnavutköy’de seyir halindeyken motor kısmından dumanların yükseldiği İETT otobüsü vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale etmesinin ardından söndürüldü. Otobüsten yükselen dumanlar ve yolda kalan vatandaşlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Arnavutköy Sabah saatlerinde Fenertepe durağında motor kısmından dumanların yükseldiği İETT otobüsü, otobüsteki yolcu ve şoförün yangın tüpü ile müdahalesi sonucunda söndürüldü. Otobüsten yükselen dumanlar ve yolda kalan yolcular o esnada oradan geçen vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

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