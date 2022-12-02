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İstanbul’da İETT otobüsü Galata Köprüsü’nde demir parmaklıklara çarptı. Yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul’da İETT otobüsü Galata Köprüsü’nde demir parmaklıklara çarptı. Yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Asayiş 02.12.2022, 11:34
İstanbul’da İETT otobüsü Galata Köprüsü’nde demir parmaklıklara çarptı. Yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.