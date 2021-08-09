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İstanbul’da Hizbullah operasyonu, gri kategoride yer alan üye yakalandı

İstanbul’da düzenlenen terör operasyonunda İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah üyesi terörist Zafer Dedeoğlu, yakalandı.

Asayiş 09.08.2021, 15:09
İstanbul’da Hizbullah operasyonu, gri kategoride yer alan üye yakalandı

İstanbul’da düzenlenen terör operasyonunda İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah üyesi terörist Zafer Dedeoğlu, yakalandı.

Hizbullah Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride yer alan ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Dedeoğlu isimli şahıs, İstanbul Avcılar’da önceki gün yapılan operasyonda yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü.
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