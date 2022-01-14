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İstanbul’da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada: Kağıthane polisi 3 bin adet araç sorgulayarak yakaladı

Kağıthane’de sabaha karşı çalıntı plakalı kapalı kasa minibüsle geldikleri marketin kapısını levye ile açarak içeriye giren 8 kişilik hırsızlık çetesi, dakikalar içerisinde 30 bin lira değerinde sigara çaldı. Soygun anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri araçta 2 adet nokta şeklinde hasar olduğunu tespit edip, il genelinde aynı model 3 bin adet aracı tek tek sorgulayarak hırsızlardan birini yakaladı. Soygunu gören bir güvenlik görevlisi müdahale edemeyip o anları kaydederek hırsızlara, “Durun polis geliyor” demekle yetindi.

Asayiş 14.01.2022, 08:58
İstanbul’da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada: Kağıthane polisi 3 bin adet araç sorgulayarak yakaladı

Kağıthane’de sabaha karşı çalıntı plakalı kapalı kasa minibüsle geldikleri marketin kapısını levye ile açarak içeriye giren 8 kişilik hırsızlık çetesi, dakikalar içerisinde 30 bin lira değerinde sigara çaldı. Soygun anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri araçta 2 adet nokta şeklinde hasar olduğunu tespit edip, il genelinde aynı model 3 bin adet aracı tek tek sorgulayarak hırsızlardan birini yakaladı. Soygunu gören bir güvenlik görevlisi müdahale edemeyip o anları kaydederek hırsızlara, “Durun polis geliyor” demekle yetindi.

Kağıthane Hamidiye Cendere Caddesi üzerinde geçtiğimiz 25 Aralık Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, kapalı kasa bir minibüsle Mevlüt A.’ya ait bir markete gelen hırsızlar, mağaza kapısını levye ile açarak içerde bulunan 30 bin lira değerinde sigarayı dakikalar içerisinde çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Nokta hasar detayından aracı bulundu

Kağıthane polisi hırsızların geldiği aracın plakasının çalıntı olduğunu, 34 VH 2910 olan plakanın Bağcılar’dan çalındığını ve aracın sol üst köşesinde 2 adet nokta şeklinde hasar olduğunu belirledi. Buradan yola çıkan ekipler, il genelinde araç ve modelden toplamda 3 bin adet olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, günlerce araçları tek tek inceleyerek hırsızlıkta kullanılan aracın gerçek plakasının 34 ESG 304 olduğunu buldu. Araç sahibinin de çeşitli suçlardan 25 adet kaydı olan Ufuk Can B. (21) olduğunu tespit etti.

Kağıthane polisi 3 bin aynı model aracı tek tek sorguladı

Devam edenler çalışmalarda şahsın Pendik’te olduğunu belirleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kilometrelerce yol giderek şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıs gözaltına alınırken, Eyüpsultan’taki evinde ise yapılan aramalarda 2 adet inşaat eldiveni ve 2 adet boyunluk ele geçirildi.

Güvenlik görevlisi bağırarak durdurmaya çalıştı

Öte yandan bir sitenin güvenlik görevlisi de, soyguna tanık oldu. Güvenlik görevlisi, bir yandan şüphelileri cep telefonuyla görüntülerken, diğer yandan da onları durdurmaya çalıştı. Güvenlik görevlisi "Durun polis geliyor", "Bırakın çaldıklarınızı hırsızlar" diye bağırarak dakikalarca uğraştı ancak şüpheliler hırsızlığa devam edip daha sonra kaçtı.

Kağıthane polisinin yakaladığı hırsız tutuklandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve emniyette ifadesi alınarak adli işlemi yapılan Ufuk Can B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “işyerinden hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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