İstanbul’da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması
İSTANBUL GENELİNDE HELİKOPTER DESTEKLİ "YEDİTEPE HUZUR" UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. UYGULAMADA ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANIRKEN NARKOTİK KÖPEKLERİ DE UYUŞTURUCU MADDE ARAMASINDA KULLANILDI.
İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken narkotik köpekleri de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00’dan itibaren il genelinde ‘Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Ayrıca eğitim köpeği de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın akşam saat 23:00’e kadar süreceği belirtildi.
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