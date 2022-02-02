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İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından akşam saatlerinde havadan helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Taksim’de gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek aranırken kişilerinde kimlik sorguları yapıldı.
Asayiş 02.02.2022, 20:23
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından akşam saatlerinde havadan helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Taksim’de gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek aranırken kişilerinde kimlik sorguları yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kent genelinde Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Helikopter destekli Taksim’de gerçekleştirilen uygulamada durumundan şüphe ettikleri sürücüleri durdurarak kimlik kontrolü yapılarak, araçlar incelendi.
Uygulamaya özel harekat polisleri de destek verdi. Uygulamada durumundan şüphe edilen araçlar durduruldu. Araçlar tek tek aranırken vatandaşlarında GBT kontrolleri yapıldı.
(DH- MB-