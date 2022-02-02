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MSB: “Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir”
İletişim Başkanı Altun: “Terörü kaynağında kurutma stratejimiz sınır güvenliğimize büyük katkılar sunmuştur”
MSB:"Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son
MSB:"İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı’nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icras
İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde sokaklarda uyuşturucu satan zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Asayiş 02.02.2022, 06:50
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde sokaklarda uyuşturucu satan zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Polis ekipleri tarafından uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa merkezli bir çok adrese operasyon yaptı. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat timleri de destek verdi.
Girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.