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İstanbul’da havai fişekli motosikletli magandalar kamerada

YENİKAPI SAHİLİ’NDE MOTOSİKLETLİ MAGANDANIN ARKASINDAKİ ŞAHIS, SEYİR HALİNDEYKEN HAVAİ FİŞEK FIRLATARAK TERÖR ESTİRDİ. O ANLARI KAYDEDEN MAGANDALAR BİR DE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI.

Asayiş 08.10.2020, 10:34 08.10.2020, 11:26
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İstanbul’da havai fişekli motosikletli magandalar kamerada

Yenikapı Sahili’nde motosikletli magandanın arkasındaki şahıs, seyir halindeyken havai fişek fırlatarak terör estirdi. O anları kaydeden magandalar bir de sosyal medyada paylaştı.

Fatih Yenikapı Sahili’nde motosikletli bir magandanın arkasındaki şahıs, seyir halindeyken eline aldığı çoklu havai fişekleri fırlattı. Hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye atan magandalar, dakikalarca bu şekilde devam etti. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

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