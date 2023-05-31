İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 25 hükümlü şahıs yakalandı
İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyon sonucunda 25 şahıs gözaltına alındı.
Asayiş 31.05.2023, 14:50
İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyon sonucunda 25 şahıs gözaltına alındı.
İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda aralarında Mehmet Ö. (83 Yıl 6 Ay Yağma), Barış B. (23 Yıl Hırsızlık), Muhammet P. (18 Yıl cinayet), Nurettin A. (16 Yıl cinayet), Mikail Y. (12 Yıl 3 Ay Hırsızlık) şahısların da bulunduğu 25 hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.
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