İstanbul’da hac hizmeti dolandırıcılığına yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hac-umre hizmeti sunan bazı firmaların sahte kayıt açarak fahiş fiyatlarla vatandaşı dolandırdığı tespitine ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, hac - umre hizmeti sunan bazı firmaların hac ibadetinde haksız kontenjan elde etmek adına kişilerin bilgisi dışında kimlik bilgilerini kullanarak sahte hacı kaydı oluşturdukları tespit edildi. Firmaların ayrıca, sahte feragat dilekçeleriyle kontenjan elde ederek yedek listeden yönlendirilen gerçek hacılara fahiş fiyat uyguladıkları, sahte kayıtların da diyanet personeliyle irtibatlı şekilde yapıldığı belirlendi. Bu iddianın aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişince yapılan tespitlerle doğrulandığı da aktarıldı.

Yapılan kayıtlardan ve imzalardan haberleri olmadı

Yapılan çalışmalarda, hakkında ıslak imzalı sahte dilekçe yazılan 112 müştekinin beyanına göre, hac/umre kaydından haberlerinin olmadığı ve imzaların kendilerine ait olmadığını söyledikleri aktarılırken, imzaların sahte olmasına ilişkin yapılan bilirkişi incelemesi sonucu bu durumun doğrulandığı kaydedildi.

10 şüpheli yakalandı

Konuya ilişkin tespit edilen firma yetkilisi 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.