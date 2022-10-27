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İstanbul’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirilen Şebnem Korur Fincancı çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi.
İstanbul’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirilen Şebnem Korur Fincancı çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi.
Asayiş 27.10.2022, 16:07
İstanbul’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirilen Şebnem Korur Fincancı çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi.