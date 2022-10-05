İstanbul’da görevli polis memuru emniyet yerleşkesinde intihar etti

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Polis memurunun, intihar etmeden önce bir mektup bıraktığı öğrenildi.

Olay, bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.S., Müdüriyetin içinde yer alan blokların birindeki boş bir odaya geçip arkasında sitem dolu not bırakarak kendi tabancasına dayadı. Kafasına dayadığı beylik tabancasının tetiğine basan E.S., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan polisler odaya girerek arkadaşlarına müdahale etmek istedi. Polisin bilgi vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne gelen sağlık ekipleri, E.S. isimli polis memurunu hastaneye kaldırdı. E.S. hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Psikolojik destek aldığı ortaya çıktı

İntihar eden polisi memuru E.S.’nin 2021 ve 2022 yılları içerisinde düzenli olarak psikolojik destek aldığı ve uzman eşliğinde yapılan görüşmelerin ardından görevine devam etmesine engel olmadığının belirlenmesi üzerine görevini sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan E.S.’nin böbrek hastası olduğu için ameliyat olduğu öğrenildi.