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Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir marketler zincirinin deposunda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İstanbul’da gökkuşağı sürprizi
İstanbul’da kısa süreli etkili olan yağmurun ardından beliren gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.
Asayiş 23.03.2022, 19:24
İstanbul’da kısa süreli etkili olan yağmurun ardından beliren gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.
İstanbul’da akşam saatlerinin ardından kısa süreli etkili olan yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Megakentin hemen hemen her bölgesinde görülen gökkuşağı, görsel bir şölen oluşturdu.