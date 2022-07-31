İstanbul’da genç kıza kapkaç kamerada: Kapkaççıları motordaki etiket yakalattı

Kağıthane’de kaldırımda yürüyen bir genç kızın cep telefonunu motosikletli iki şahıs kapkaç yaptı. Olay anı kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şahısları motosikletin ön tamponuna yazdıkları etiketten tespit ederek yakaladı.

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, cadde üzerindeki kaldırımda cep telefonuyla konuşarak yürüyen Şevval Y., kapkaççıların hedefi oldu. Genç kıza arkadan yaklaşan kapkaççılar, Şevval Y.’nin elindeki cep telefonunu çalarak motosikletle kaçıp kayıplara karıştı. Neye uğradığını şaşıran Şevval Y., olayın şokunu atlattıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kağıthane polisi ilçe ilçe takip etti

Olay yerine gelerek Şevval Y.’nin ifadesine başvuran polis ekipleri kapkaççıları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapkaççıların gittiği istikametteki bütün kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde kapkaççıların plakasız motosikletle Şişli’ye, oradan da Beyoğlu istikametine doğru gittiğini tespit etti. Kapkaççıların Halıcıoğlu bölgesinde ise izlerini kaybettirdikleri tespit edildi.

Motosikletin üzerindeki yazı kapkaççıyı ele verdi

Yüzlerce dakikalık görüntü inceleyen Kağıthane polisi, şahısların kimliklerini belirlemekte güçlük çekti. Şahısların kimliklerinin tespiti zora girince, ekipler bu defa motosiklet üzerinde detaylı araştırmaya başladı. Yapılan incelemede motosikletin üzerindeki “Ereenordu” yazısı polisin dikkatini çekti. Sosyal medyada aratan polis ekipleri, bu hesabın emniyette “yaralama” suçundan kaydı bulunan Nazmi E. O.’ya ait hesap olduğunu tespit etti. Şahsın ikametine baskın düzenleyen polis ekipleri kapkaççı Nazim E. O.‘yu yakalayarak gözaltına aldı.

Kapkaççı yağma suçundan tutuklanmış

Olayın sorulması üzerine şahıs, motosikletini olay günü 1 saatliğine Furkan K.’ye verdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine polisin yaptığı çalışmada, emniyette 7 adet suç kaydı bulunan Furkan K.’nin olaydan 4 gün sonra Beyoğlu’nda “yağma” suçundan yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Emniyete götürülen kapkaççı Nazmi E. O. isimli şahıs, burada yapılan adli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Kağıthane’de genç kızın cep telefonunu kapkaç yapan şüphelinin, kaçtığı anlar kamera görüntülerine yansıdı.