İstanbul’da gece saatlerinde kar yağışı aralıklarla devam etti

İstanbul’da 5 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlamıştı. Beklenen kar yağışı Taksim ve D-100 karayolunda etkisini gösterdi. Trafiğin olmadığı D-100 Karayolunda kar, kartpostallık bir görüntü oluşturdu.

Kar yağışı gece saatlerinde Megakentin önemli noktalarında aralıklarla etkisini gösterdi. D-100 karayolu ve Taksim Meydanında etkisini gösteren kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çağlayan Mevkiinde etkili oldu

Kar yağışı nedeniyle İstiklal Caddesinde de yürüyen vatandaşların şemsiyelerini ellerinden düşürmedikleri görüldü.

Kar yağışı aralıklarla etkili olacak

Meteorolojiden alınan bilgiye göre de kar yağışının sabah saatlerinde itibaren belirli aralıklarla kent genelinde etkisini göstereceği öğrenildi.