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İstanbul’da gasp yapan Gürcü şahıs Trabzon polisinden kaçamadı

İstanbul’un Bakırköy semtinde gasp olayına karıştıktan sonra ülkesi Gürcistan’a kaçan Gürcü şahıs, Türkiye’ye yeniden giriş yaptıktan sonra Trabzon’da yakayı ele verdi.

Asayiş 25.06.2022, 12:07
İstanbul’da gasp yapan Gürcü şahıs Trabzon polisinden kaçamadı

İstanbul’un Bakırköy semtinde gasp olayına karıştıktan sonra ülkesi Gürcistan’a kaçan Gürcü şahıs, Türkiye’ye yeniden giriş yaptıktan sonra Trabzon’da yakayı ele verdi.

Alınan bilgiye göre, dün Sarp Gümrük Kapısından giriş yaparken Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğince “birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçundan arandığı tespit edilen G.G. isimli Gürcistan uyruklu şahıs, Sarp Gümrüğünde yakalandıktan sonra firar etti. Şahısla ilgili yapılan sıkı takip sonucu G.G. Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünce kurulan uygulama noktasında firar ettiği ticari taksi içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

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